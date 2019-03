Non, le crime islamophobe en Nouvelle Zélande n’était pas l’acte isolé d’un raciste de la pire espèce.

LE VÉRITABLE ASSASSIN DE CHRISTCHURCH EST UN TUEUR EN SÉRIE QUI SÉVIT DEPUIS DES MILLÉNAIRES

Depuis la nuit des temps, le pouvoir s’applique à diviser pour mieux régner et à désigner des boucs-émissaires pour détourner l’attention et faire oublier ses propres responsabilités.

Selon les lieux et les époques, catholiques, protestants, athées, juifs, musulmans et bien d’autres sont, à tour de rôle, les ennemis à stopper, à dénoncer, à abattre.

Une fois de plus, derrière le bain de sang d’hier en Nouvelle Zélande, il n’y avait pas seulement un tueur isolé et son idéologie. Il y avait aussi et surtout le pouvoir qui, là-bas comme en France et partout ailleurs, souffle sans cesse sur les braises et conduit à ces horreurs.

Le véritable assassin de Christchurch est donc un tueur en série qui sévit depuis des millénaires. Un tueur qui terrorise, divise, manipule, domine et exploite d’un bout à l’autre du globe. Ce tueur en série, c’est le pouvoir.

Y.Y.